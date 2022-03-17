***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi15.09.2020Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30a kadar verilebilir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportfoy.com.tr ortföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde forward işlemleri ile faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.Değerleme esasları Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az % 80i devamlı olarak -Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan ?BIST Sürdürülebilirlik Endeksi? kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonlarına, gayrimenkul yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, vb.) sermaye piyasası araçları ile Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar (elektrik dağıtım ve pazarlama, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçları, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100 27.04.2020 12233903-305.01.01-.4554 yazı 22.04.202 26/537 toplantıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaElif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011084BIST