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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının verildiği BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödenir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Tür
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,04% |  42,63
Açılış :  2.104  
Önceki Kapanış :  2.089  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 346,50 49.162.058 % 10,00  
AVGYO 3,19 44.207.934 % 10,00  
GZNMI 27,74 100.904.221 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.576.670 % 9,99  
GARFA 13,02 4.897.697 % 9,97  
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17:31 Alış Satış %  
Dolar 14,6934 14,7003 % 0,58  
Euro 16,2952 16,3354 % 1,14  
Sterlin 19,2368 19,3332 % 0,47  
Frank 15,6247 15,7188 % 1,06  
Riyal 3,9095 3,9291 % 0,73  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 19,71  
Altın Gr. 919 920 14,97  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,47 25,51 0,40  
Gümüş Gr. 12,03 12,04 0,25  
B. Petrol 105 105 7,35  
Seans Raporu 17:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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