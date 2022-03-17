***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının verildiği BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde ödenir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Tür
17:332.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 42,63
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3314,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0867
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3316,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1830
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:33921,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,52
|Açılış
|: 921,21
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PENTA
|346,50
|49.162.058
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.207.934
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.904.221
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.897.697
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.587.176
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.940.003
|% -9,96
|
|TETMT
|264,10
|9.535.729
|% -3,89
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.836.706.600
|% 3,68
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|THYAO
|27,80
|2.282.386.114
|% 0,36
|
|FROTO
|304,10
|1.688.935.855
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,41
|936.566.935
|% 3,96
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|821.694.340
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,26
|330.609.513
|% 1,35
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,7003
|% 0,58
|
|Euro
|16,2952
|16,3354
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2368
|19,3332
|% 0,47
|
|Frank
|15,6247
|15,7188
|% 1,06
|
|Riyal
|3,9095
|3,9291
|% 0,73
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,71
|
|Altın Gr.
|919
|920
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,35
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, GARAN
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 05 artarak (% 2.39 ) 1, 933
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, EUHOL, PENTA, IEYHO, GZNMI, GARFA, PINSU, AVGYO, CMBTN
-
17:46
PENTA, KLKIM, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
ROYAL, OZRDN, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında