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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 10.06.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.aktifportfoy.com.tr Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına ve devamlı olarak sadece BIST 30 Endeksi kapsamındaki paylara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak olup fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3'te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan BIST 30 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir.Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 30 Getiri Endeksi 95
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 5

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011091


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YEOTK 62,75 8.480.098 % 9,99  
GZNMI 27,74 69.233.428 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.384.684 % 9,97  
GARFA 12,95 2.579.100 % 9,37  
IEYHO 0,82 18.526.499 % 9,33  
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Euro 16,3177 16,3677 % 1,34  
Sterlin 19,2781 19,3748 % 0,69  
Frank 15,6388 15,7330 % 1,15  
Riyal 3,9239 3,9435 % 1,10  
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Altın Ons 1.937 1.937 9,70  
Altın Gr. 921 921 16,26  
Cumhuriyet 6.102 6.195 93,00  
Tam 6.068 6.221 87,21  
Yarım 2.933 3.009 42,19  
Çeyrek 1.471 1.505 21,09  
Gümüş.Ons 25,31 25,34 0,23  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,21  
B. Petrol 104 104 5,99  
Seans Raporu 16:03
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