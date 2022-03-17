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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 11.05.2017

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30'a kadar Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011092


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 62,75 8.459.955 % 9,99  
GZNMI 27,74 69.173.205 % 9,99  
CMBTN 206,30 14.384.684 % 9,97  
GARFA 12,97 2.483.675 % 9,54  
IEYHO 0,82 18.526.478 % 9,33  
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Dolar 14,7521 14,7667 % 1,03  
Euro 16,3125 16,3527 % 1,25  
Sterlin 19,2986 19,3954 % 0,79  
Frank 15,6466 15,7408 % 1,20  
Riyal 3,9262 3,9459 % 1,16  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.940 12,05  
Altın Gr. 921 921 16,65  
Cumhuriyet 6.102 6.195 93,00  
Tam 6.071 6.224 90,22  
Yarım 2.934 3.011 43,65  
Çeyrek 1.472 1.505 21,82  
Gümüş.Ons 25,34 25,37 0,26  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 0,24  
B. Petrol 104 104 5,98  
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