***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 11.05.2017
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30'a kadar Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011092
BIST
16:042.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 43,86
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:0414,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1502
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:0416,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2014
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:04920,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 15,86
|Açılış
|: 920,55
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:01
|YEOTK
|62,75
|8.459.955
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.173.205
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.684
|% 9,97
|
|GARFA
|12,97
|2.483.675
|% 9,54
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.478
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|104.786.811
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.345.184
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|20.789.710
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,73
|2.470.303.458
|% 2,36
|
|EREGL
|35,46
|2.440.596.123
|% 3,44
|
|GARAN
|11,87
|2.152.319.913
|% 0,08
|
|THYAO
|27,84
|1.913.224.098
|% 0,51
|
|FROTO
|306,40
|1.291.556.407
|% 6,95
|
|DOHOL
|3,45
|788.208.918
|% 5,18
|
|GARAN
|11,87
|2.152.319.913
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,88
|662.586.420
|% 2,11
|
|KRDMD
|14,73
|2.470.303.458
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,27
|294.037.589
|% 1,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7521
|14,7667
|% 1,03
|
|Euro
|16,3125
|16,3527
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,2986
|19,3954
|% 0,79
|
|Frank
|15,6466
|15,7408
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 1,16
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|12,05
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,65
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|93,00
|
|Tam
|6.071
|6.224
|90,22
|
|Yarım
|2.934
|3.011
|43,65
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|21,82
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,98
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GARAN, THYAO
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 48 artarak (% 2.30 ) 1, 931
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, GZNMI, CMBTN, YEOTK
-
16:16
ASUZU, FROTO, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
PKENT, GRSEL, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında