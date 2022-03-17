***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
29.05.2017
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:30 Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1
16:30-08:45 Aktif Bank ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. 16:30 ? 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden ve müşteri hesabı bazında en fazla 100,000 pay olarak gerçekleşir. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011093
BIST
17:342.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 42,61
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3414,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0867
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3416,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1830
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:34921,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 16,52
|Açılış
|: 921,21
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PENTA
|346,50
|49.162.058
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|44.207.934
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.904.221
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.576.670
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.897.697
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.587.176
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.940.003
|% -9,96
|
|TETMT
|264,10
|9.535.729
|% -3,89
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EREGL
|35,54
|2.836.706.600
|% 3,68
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|THYAO
|27,80
|2.282.386.114
|% 0,36
|
|FROTO
|304,10
|1.688.935.855
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,41
|936.566.935
|% 3,96
|
|GARAN
|11,92
|2.721.645.574
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,91
|821.694.340
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,69
|2.995.912.821
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,26
|330.609.513
|% 1,35
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6934
|14,7003
|% 0,58
|
|Euro
|16,2952
|16,3354
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2380
|19,3345
|% 0,48
|
|Frank
|15,6262
|15,7203
|% 1,07
|
|Riyal
|3,9094
|3,9290
|% 0,73
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,73
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,39
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, GARAN
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 05 artarak (% 2.39 ) 1, 933
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, EUHOL, PENTA, IEYHO, GZNMI, GARFA, PINSU, AVGYO, CMBTN
-
17:46
PENTA, KLKIM, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
ROYAL, OZRDN, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında