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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
29.05.2017

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:30 Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Üyesi Kurumlar. 1
16:30-08:45 Aktif Bank ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. 16:30 ? 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden ve müşteri hesabı bazında en fazla 100,000 pay olarak gerçekleşir. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011093


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PENTA 346,50 49.162.058 % 10,00  
AVGYO 3,19 44.207.934 % 10,00  
GZNMI 27,74 100.904.221 % 9,99  
YEOTK 62,75 8.576.670 % 9,99  
GARFA 13,02 4.897.697 % 9,97  
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Dolar 14,6934 14,7003 % 0,58  
Euro 16,2952 16,3354 % 1,14  
Sterlin 19,2380 19,3345 % 0,48  
Frank 15,6262 15,7203 % 1,07  
Riyal 3,9094 3,9290 % 0,73  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 19,73  
Altın Gr. 921 921 16,47  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,47 25,51 0,40  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 0,28  
B. Petrol 105 105 7,39  
Seans Raporu 17:31
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