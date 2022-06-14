***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:40
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037237
BIST
17:552.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,59
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5517,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5518,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:551.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|220.764.706
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.663.112
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|BERA
|12,70
|381.141.689
|% -6,00
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|THYAO
|46,98
|4.300.750.653
|% -0,04
|
|EREGL
|30,42
|2.269.046.555
|% -2,31
|
|SASA
|44,20
|2.264.942.315
|% 3,71
|
|SISE
|21,84
|2.046.076.490
|% -1,44
|
|KRDMD
|13,02
|1.159.750.690
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|498.778.685
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|764.071.436
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|367.912.027
|% 1,06
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2787
|17,2855
|% 0,14
|
|Euro
|17,9925
|18,0215
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6978
|20,8016
|% -0,82
|
|Frank
|17,2188
|17,3225
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,08
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.692
|6.804
|-14,00
|
|Yarım
|3.285
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,00
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,78
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem