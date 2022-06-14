***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:40
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037241
BIST
17:562.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5617,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5618,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:561.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MEGAP
|6,49
|51.297.859
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|51.297.859
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|220.931.102
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.666.610
|% -9,85
|
|TSKB
|2,21
|370.097.975
|% -6,75
|
|BERA
|12,71
|384.390.085
|% -5,92
|
|MOBTL
|1,76
|276.986.490
|% -5,88
|
|THYAO
|46,96
|4.311.027.870
|% -0,09
|
|EREGL
|30,44
|2.289.585.547
|% -2,25
|
|SASA
|44,22
|2.275.734.587
|% 3,75
|
|SISE
|21,86
|2.067.248.767
|% -1,35
|
|KRDMD
|13,02
|1.164.750.335
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|499.818.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,63
|768.560.497
|% -2,11
|
|TSKB
|2,21
|370.097.975
|% -6,75
|
|MOBTL
|1,76
|276.986.490
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|368.099.400
|% 1,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2776
|17,2875
|% 0,15
|
|Euro
|17,9977
|18,0237
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6965
|20,8003
|% -0,82
|
|Frank
|17,2156
|17,3193
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,18
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem