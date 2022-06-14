***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037243
BIST
17:412.502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,36
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:4117,2834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0218
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:4118,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:411.009,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.009,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IDEAS
|19,69
|15.748.566
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.189.514
|% 9,99
|
|MERIT
|31,94
|17.955.515
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.376.689
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|218.633.667
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.568.664
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,45
|95.182.884
|% -6,01
|
|MOBTL
|1,76
|269.625.386
|% -5,88
|
|BERA
|12,75
|365.969.354
|% -5,63
|
|THYAO
|46,88
|4.052.863.644
|% -0,26
|
|EREGL
|30,50
|2.181.454.806
|% -2,06
|
|SASA
|44,24
|2.115.762.069
|% 3,80
|
|SISE
|21,90
|1.927.139.162
|% -1,17
|
|KRDMD
|13,01
|1.092.354.588
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,58
|483.496.768
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,64
|710.899.410
|% -1,90
|
|MOBTL
|1,76
|269.625.386
|% -5,88
|
|ODAS
|2,83
|363.554.509
|% 0,35
|
|TSKB
|2,25
|295.002.415
|% -5,06
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2721
|17,2834
|% 0,13
|
|Euro
|17,9989
|18,0256
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7262
|20,8301
|% -0,68
|
|Frank
|17,2260
|17,3298
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5912
|4,6143
|% 0,14
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.696
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,47
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, YKBNK
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.08 ) 2, 245