***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037244
BIST
17:382.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,97
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:3817,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0207
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:3818,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:381.008,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.008,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:36
|IDEAS
|19,69
|15.748.566
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.189.514
|% 9,99
|
|MERIT
|31,94
|17.955.515
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.376.689
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|218.633.667
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.568.664
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,45
|95.182.884
|% -6,01
|
|MOBTL
|1,76
|269.625.386
|% -5,88
|
|BERA
|12,75
|365.969.354
|% -5,63
|
|THYAO
|46,88
|4.052.863.644
|% -0,26
|
|EREGL
|30,50
|2.181.454.806
|% -2,06
|
|SASA
|44,24
|2.115.762.069
|% 3,80
|
|SISE
|21,90
|1.927.139.162
|% -1,17
|
|KRDMD
|13,01
|1.092.354.588
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,58
|483.496.768
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,64
|710.899.410
|% -1,90
|
|MOBTL
|1,76
|269.625.386
|% -5,88
|
|ODAS
|2,83
|363.554.509
|% 0,35
|
|TSKB
|2,25
|295.002.415
|% -5,06
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2758
|17,2838
|% 0,13
|
|Euro
|18,0010
|18,0283
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7280
|20,8319
|% -0,67
|
|Frank
|17,2282
|17,3320
|% -0,04
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.803
|-15,00
|
|Yarım
|3.286
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,07
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,71
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, YKBNK
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.08 ) 2, 245
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, PENTA, DENGE, FONET, RTALB, GLRYH, RAYSG, IDEAS, MERIT, BRKO
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17:50
BRKO, ESCOM, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:50
ISGYO, SUMAS, MOBTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında