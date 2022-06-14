***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:42
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037249
BIST
17:552.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,74
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5517,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5518,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:551.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.284.708
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.439.777
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|220.619.661
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.662.445
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|360.077.169
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.580.152
|% -5,88
|
|BERA
|12,75
|377.042.662
|% -5,63
|
|THYAO
|47,00
|4.287.686.596
|% 0,00
|
|EREGL
|30,44
|2.255.806.676
|% -2,25
|
|SASA
|44,08
|2.249.319.468
|% 3,43
|
|SISE
|21,86
|2.034.383.710
|% -1,35
|
|KRDMD
|13,02
|1.155.017.151
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|498.667.424
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|762.644.005
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|360.077.169
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.580.152
|% -5,88
|
|ODAS
|2,84
|367.487.703
|% 0,71
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2799
|17,2884
|% 0,16
|
|Euro
|18,0015
|18,0265
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7178
|20,8217
|% -0,72
|
|Frank
|17,2259
|17,3297
|% -0,05
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,75
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem