***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:42
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037254
BIST
17:462.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,31
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:4617,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:4618,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:461.007,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.007,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:46
|IDEAS
|19,69
|15.749.058
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.027.604
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.189.514
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.397.534
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|220.164.411
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.583.682
|% -9,85
|
|TSKB
|2,19
|327.716.863
|% -7,59
|
|MOBTL
|1,75
|271.054.644
|% -6,42
|
|BERA
|12,79
|369.959.843
|% -5,33
|
|THYAO
|46,74
|4.102.325.253
|% -0,55
|
|EREGL
|30,38
|2.206.048.960
|% -2,44
|
|SASA
|44,06
|2.155.998.547
|% 3,38
|
|SISE
|21,78
|1.955.137.009
|% -1,71
|
|KRDMD
|12,97
|1.123.896.555
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,58
|484.280.715
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,63
|724.116.253
|% -2,11
|
|MOBTL
|1,75
|271.054.644
|% -6,42
|
|TSKB
|2,19
|327.716.863
|% -7,59
|
|ODAS
|2,83
|364.228.579
|% 0,35
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2807
|17,2880
|% 0,15
|
|Euro
|17,9989
|18,0281
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7119
|20,8158
|% -0,75
|
|Frank
|17,2224
|17,3262
|% -0,07
|
|Riyal
|4,5910
|4,6140
|% 0,14
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,18
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem