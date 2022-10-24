***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 09:39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073443
BIST
12:383.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 39,81
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:3818,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:3818,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0374
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:38984,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,58
|Açılış
|: 984,89
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:36
|TURGG
|249,70
|20.469.783
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.443.815
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|32.719.420
|% -9,98
|
|CONSE
|8,27
|629.817.662
|% -9,12
|
|YAPRK
|48,50
|35.053.949
|% -5,83
|
|TRCAS
|22,50
|124.539.747
|% -5,14
|
|SONME
|41,40
|15.305.633
|% -4,83
|
|THYAO
|99,35
|3.954.182.799
|% 1,43
|
|EREGL
|30,80
|2.447.657.788
|% 4,27
|
|KRDMD
|12,67
|1.920.667.273
|% 2,84
|
|SASA
|96,75
|1.342.659.855
|% 3,86
|
|TOASO
|105,90
|1.339.091.116
|% 8,89
|
|EKGYO
|4,67
|1.193.580.268
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,67
|1.920.667.273
|% 2,84
|
|ODAS
|7,70
|997.419.623
|% -2,90
|
|TSKB
|2,87
|330.747.353
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,97
|221.691.046
|% 0,51
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6076
|% 0,14
|
|Euro
|18,2781
|18,2890
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9821
|21,0874
|% 0,20
|
|Frank
|18,4761
|18,5874
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,12
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,33
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,19
|
|B. Petrol
|89,75
|89,75
|-1,59
|