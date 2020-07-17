***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
17.07.2020 15:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2020 tarih ve 12233903-315.02-E.6044 sayılı izin yazısı kapsamında,29.06.2020 tarihinde tescil edilerek tasfiyesi gerçkleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860244
BIST
15:03118.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -33,55
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:036,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:037,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8452
En Düşük
7,7990
15:03398,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 398,52
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,60
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.385.122
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,14
|1.373.704
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,14
|1.373.704
|% 9,96
|
|TKURU
|22,98
|226.215
|% 9,95
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|ODAS
|2,88
|238.917.397
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,04
|184.749.603
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,82
|159.702.795
|% 0,00
|
|NATEN
|25,88
|93.073.318
|% 4,35
|
|ADESE
|2,27
|79.367.940
|% 0,44
|
|IHLGM
|1,82
|159.702.795
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,04
|184.749.603
|% 0,56
|
|TUCLK
|6,93
|46.846.155
|% 7,78
|
|MARKA
|2,74
|14.214.776
|% 2,24
|
|SMART
|8,62
|34.933.163
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% -0,05
|
|Frank
|7,2588
|7,3025
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|8,90
|
|Tam
|2.665
|2.676
|9,10
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -495, 01 kaybederek (% -0.37 ) 134, 313
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15:14XU100
Endeks 118, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 11, 345.00 milyon TL de
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15:13BRMEN
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 676, 363 adet işlem
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15:11TSPOR
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 120, 078 adet işlem
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15:09XU100
Endeks 118, 663 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 11, 245.00 milyon TL de