***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2020 tarih ve 12233903-315.02-E.6044 sayılı izin yazısı kapsamında,29.06.2020 tarihinde tescil edilerek tasfiyesi gerçkleştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860244BIST