***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 09:43
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,44
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
73253,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,08
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,55
d) Diğer Giderler (%)
% 4,18
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDER ORANININ DAGILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836286
BIST
11:0492.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 425,30
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:046,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7902
En Düşük
6,7523
11:047,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:04360,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,77
|Açılış
|: 360,36
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|994.293
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.869.294
|% 9,94
|
|DOCO
|316,20
|38.258.544
|% 9,91
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,59
|262.693.200
|% 0,63
|
|ASELS
|24,62
|254.599.322
|% 0,90
|
|PGSUS
|41,22
|228.609.486
|% 2,33
|
|GARAN
|7,85
|168.139.387
|% 0,51
|
|SASA
|8,96
|145.200.612
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,03
|36.963.003
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,38
|83.612.620
|% 1,71
|
|TSPOR
|3,47
|118.336.735
|% 2,97
|
|TRGYO
|2,35
|68.838.904
|% 3,52
|
|THYAO
|9,59
|262.693.200
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3306
|8,3723
|% 0,12
|
|Frank
|6,9527
|6,9946
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,88
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,34
|32,34
|0,47
|