***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 09:47
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
176766,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,23
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,96
d) Diğer Giderler (%)
% 3,81
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDER ORANININ DAGILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836289
BIST
11:0492.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 425,30
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:046,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7902
En Düşük
6,7523
11:047,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:04360,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,77
|Açılış
|: 360,36
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|994.293
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|38.878.986
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.907.103
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,57
|264.559.228
|% 0,42
|
|ASELS
|24,60
|257.374.330
|% 0,82
|
|PGSUS
|41,22
|236.961.634
|% 2,33
|
|GARAN
|7,85
|170.544.345
|% 0,51
|
|SASA
|8,95
|146.266.352
|% 0,11
|
|IHLGM
|1,03
|38.042.072
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,37
|85.092.517
|% 1,28
|
|TSPOR
|3,46
|119.088.762
|% 2,67
|
|TRGYO
|2,34
|69.887.545
|% 3,08
|
|THYAO
|9,57
|264.559.228
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3278
|8,3696
|% 0,09
|
|Frank
|6,9535
|6,9953
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7994
|1,8084
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|2,44
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,27
|32,27
|0,40
|