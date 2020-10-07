***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 10:20
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8439
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,87
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,64
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 17,02
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,08
d) Diğer Giderler (%)
% 26,26
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878952
BIST
13:071.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:077,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:079,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:07476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,83
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.850.962
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|ASELS
|18,59
|476.316.676
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|363.189.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.465.486
|% -0,86
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|232.027.930
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|328.287.054
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|113.254.811
|% 7,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8487
|7,8539
|% 0,72
|
|Euro
|9,2257
|9,2342
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1323
|% 0,75
|
|Frank
|8,5170
|8,5684
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0865
|2,0969
|% 0,69
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,60
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|-0,71
|