***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 10:24
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
702307
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 55,15
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,84
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,03
d) Diğer Giderler (%)
% 2,01
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878955
BIST
13:071.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:077,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:079,2371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:07476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,83
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:07
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|9,37
|14.727.706
|% 9,98
|
|ARTI
|17,97
|5.015.804
|% 9,98
|
|INVEO
|35,08
|27.708.374
|% 9,97
|
|SUMAS
|45,10
|317.393
|% -9,62
|
|SAFKR
|5,81
|4.467.155
|% -1,69
|
|MPARK
|17,43
|26.742.015
|% -1,41
|
|BERA
|10,25
|2.789.563
|% -0,97
|
|FONET
|12,36
|14.353.928
|% -0,96
|
|NATEN
|45,92
|182.591.740
|% 1,23
|
|TURSG
|6,17
|147.956.819
|% 0,49
|
|ARDYZ
|33,70
|32.082.379
|% 1,81
|
|INVEO
|35,08
|27.708.374
|% 9,97
|
|AKYHO
|5,71
|26.868.661
|% 5,35
|
|TURSG
|6,17
|147.956.819
|% 0,49
|
|AKYHO
|5,71
|26.868.661
|% 5,35
|
|BAYRK
|7,77
|21.500.118
|% 4,72
|
|ALMAD
|2,53
|5.175.937
|% 7,20
|
|FADE
|6,46
|12.928.271
|% 0,47
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8497
|7,8548
|% 0,73
|
|Euro
|9,2297
|9,2371
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,0876
|10,1382
|% 0,81
|
|Frank
|8,5211
|8,5724
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,26
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,89
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,75
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,70
|