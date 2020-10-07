***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 10:26
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,69
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,69
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2316680
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 61,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,58
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,08
d) Diğer Giderler (%)
% 2,34
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878956
BIST
13:211.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:217,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0672
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:219,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0919
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:21476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,03
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:19
|VKING
|6,71
|3.894.560
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.979
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.892.422
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.718.976
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|ASELS
|18,59
|493.000.970
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|366.553.476
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|237.401.738
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|114.836.718
|% 8,00
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8642
|7,8690
|% 0,91
|
|Euro
|9,2439
|9,2514
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0830
|10,1335
|% 0,76
|
|Frank
|8,5182
|8,5695
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% 0,72
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|