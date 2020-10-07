***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 10:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,11
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,11
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5239
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,02
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,7
d) Diğer Giderler (%)
% 13,28
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878959
BIST
13:171.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:177,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:179,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1017
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:17476,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,66
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:17
|VKING
|6,71
|3.893.587
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.892.422
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.907
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.718.364
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.016.073.354
|% -0,98
|
|ODAS
|3,42
|1.003.238.076
|% 4,59
|
|ASELS
|18,59
|491.913.612
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|366.175.502
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|343.758.093
|% 2,26
|
|ODAS
|3,42
|1.003.238.076
|% 4,59
|
|GARAN
|7,04
|1.016.073.354
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|343.758.093
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|236.445.915
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|114.535.517
|% 8,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8658
|7,8682
|% 0,90
|
|Euro
|9,2460
|9,2538
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1323
|% 0,75
|
|Frank
|8,5175
|8,5688
|% 0,69
|
|Riyal
|2,0868
|2,0973
|% 0,71
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,30
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,72
|