***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 20:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
434432
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,68
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,3
d) Diğer Giderler (%)
% 6,32
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDER ORANININ DAGILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925863
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,45
|Açılış
|: 459,70
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1324
|8,1431
|% -0,04
|
|Euro
|9,7064
|9,7263
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1513
|11,2072
|% -0,10
|
|Frank
|8,7749
|8,8278
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1636
|2,1744
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|18,69
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de