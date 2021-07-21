***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
21.07.2021 12:26
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
25704
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,18
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,9
d) Diğer Giderler (%)
% 20,39
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDER ORANININ DAGILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951653
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6053
En Düşük
8,5531
12:3510,1273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1450
En Düşük
10,0795
12:35497,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,79
|Açılış
|: 497,03
|
|Önceki Kapanış
|: 498,82
|
501,04
En Düşük
495,15
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5896
|% 0,35
|
|Euro
|10,1215
|10,1273
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6889
|11,7475
|% 0,39
|
|Frank
|9,2873
|9,3432
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2828
|2,2942
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,13
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,06
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|1,67
|
Seans Raporu
12:35
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16:45
EUKYO, VBTYZ, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ALCAR, EDIP, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EDATA, SELVA, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00
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