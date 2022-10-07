***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 12:31
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,96
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
665036,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,77
- Kurucu (%)
% 58,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,37
d) Diğer Giderler (%)
% 8,86
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068813
BIST
16:583.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 12,24
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
16:5818,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:5818,1332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:581.016,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.016,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KONYA
|1.490,50
|135.785.197
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|240.180.324
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.413.764.008
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,35
|71.056.708
|% 9,37
|
|INFO
|8,69
|130.425.596
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,00
|4.392.263.800
|% -0,83
|
|SASA
|86,95
|3.842.250.317
|% 2,05
|
|SISE
|29,80
|3.274.866.584
|% 1,15
|
|ASELS
|31,54
|2.649.894.382
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,29
|1.849.977.712
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.849.977.712
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.501.167.096
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,83
|1.754.340.025
|% -0,54
|
|ODAS
|7,47
|986.399.310
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,33
|1.023.456.127
|% -0,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,5881
|% 0,02
|
|Euro
|18,1115
|18,1222
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6200
|20,7235
|% -0,22
|
|Frank
|18,6294
|18,7416
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9300
|4,9548
|% 0,05
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,80
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.832
|6.887
|-44,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|1,72
|
Seans Raporu
16:56
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17:11DAGI
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