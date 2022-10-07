***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2022 12:31
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,43
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,7
- Kurucu (%)
% 56,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,34
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,69
d) Diğer Giderler (%)
% 4,61
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068820
BIST
16:513.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,55
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
16:5118,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:5118,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0585
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:511.014,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,05
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KONYA
|1.490,50
|130.903.809
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|236.861.356
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.406.902.551
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,50
|70.494.029
|% 9,68
|
|INFO
|8,69
|130.306.621
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.945.984
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,05
|4.320.480.001
|% -0,77
|
|SASA
|86,65
|3.762.505.369
|% 1,70
|
|SISE
|29,76
|3.199.110.515
|% 1,02
|
|ASELS
|31,50
|2.594.307.751
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,11
|1.438.973.481
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,77
|1.701.252.258
|% -1,01
|
|ODAS
|7,47
|976.571.266
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,31
|981.868.231
|% -0,48
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5770
|18,5916
|% 0,04
|
|Euro
|18,1224
|18,1292
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,6283
|20,7317
|% -0,18
|
|Frank
|18,6518
|18,7642
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,94
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|-52,00
|
|Tam
|6.819
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.323
|3.361
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,19
|96,19
|1,77
|