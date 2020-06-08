***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2020 19:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı Kurul Kararı ile değişik 4.2.3. maddesi uyarınca, vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
VAAD SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK DERECELENDİRME NOTUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
KURUMLAR
Derecelendirme Kuruluşu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. JCR AA+ (Trk) / Stabil görünüm
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850011
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,16
|Açılış
|: 370,96
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
371,05
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,66
|
|Frank
|7,0686
|7,1111
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,95
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.434
|-13,50
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-17,70
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|40,99
|40,99
|-1,31
|