***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı Kurul Kararı ile değişik 4.2.3. maddesi uyarınca, vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.VAAD SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK DERECELENDİRME NOTUNA İLİŞKİN AÇIKLAMAKURUMLARDerecelendirme Kuruluşu Uzun Vadeli Ulusal Kredi NotuAktif Yatırım Bankası A.Ş. JCR AA+ (Trk) / Stabil görünümKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850498BIST