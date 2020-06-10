***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2020 15:34
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı Kurul Kararı ile değişik 4.2.3. maddesi uyarınca, vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
VAAD SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK DERECELENDİRME NOTUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
KURUMLAR
Derecelendirme Kuruluşu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. JCR AA+ (Trk) / Stabil görünüm
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850498
BIST
16:53110.325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.088,32
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:536,7933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:537,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:53376,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,01
|Açılış
|: 376,76
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,81
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.001.978
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|9.372.907
|% 9,96
|
|AKCNS
|11,26
|59.884.440
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.919.740
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|GARAN
|8,23
|870.148.619
|% 0,61
|
|ASELS
|32,42
|860.749.561
|% 2,47
|
|THYAO
|12,73
|634.370.340
|% 0,95
|
|GUSGR
|4,03
|551.570.644
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.261.281.862
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|400.110.918
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.745.866
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,92
|315.243.698
|% 5,49
|
|ODAS
|2,04
|297.679.796
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6371
|8,6804
|% 0,18
|
|Frank
|7,1530
|7,1961
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8049
|1,8140
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,08
|
|Altın Gr.
|377
|377
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.468
|12,10
|
|Tam
|2.512
|2.536
|8,70
|
|Yarım
|1.226
|1.236
|6,10
|
|Çeyrek
|613
|619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,08
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-0,79
|
Seans Raporu
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17:09OZKGY
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, EKGYO, TKFEN