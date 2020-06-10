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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.06.2020 15:34
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 09.05.2017 tarih ve 20/688 sayılı Kurul Kararı ile değişik 4.2.3. maddesi uyarınca, vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
 
 
VAAD SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK          DERECELENDİRME NOTUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
KURUMLAR
                                                                                Derecelendirme Kuruluşu            Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.                              JCR                                                        AA+ (Trk) / Stabil görünüm
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850498


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ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
RTALB 24,92 4.001.978 % 9,97  
LUKSK 17,99 9.372.907 % 9,96  
AKCNS 11,26 59.884.440 % 9,96  
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Sterlin 8,6371 8,6804 % 0,18  
Frank 7,1530 7,1961 % 0,49  
Riyal 1,8049 1,8140 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 9,08  
Altın Gr. 377 377 2,18  
Cumhuriyet 2.440 2.468 12,10  
Tam 2.512 2.536 8,70  
Yarım 1.226 1.236 6,10  
Çeyrek 613 619 3,00  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 0,41  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,08  
B. Petrol 40,39 40,39 -0,79  
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