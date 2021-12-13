***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 06.12.2021 tarih ve E-12233903-315.04-13950 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Ataşehir Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğünde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, içtüzük tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982994BIST