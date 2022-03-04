***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve E-12233903-320.04-17457 sayılı yazısına istinaden onaylı içtüzük tadil metni ekte kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007525BIST