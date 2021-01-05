***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 17:13
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Buket Girşim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğü ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897172
BIST
17:041.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -17,36
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:047,4155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:049,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:04465,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DGGYO
|9,24
|5.437.067
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|20.328.731
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.619.977
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.186.942
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.206.134.486
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.484.859.018
|% -9,94
|
|PETKM
|5,15
|1.756.473.340
|% 3,41
|
|GARAN
|10,07
|1.679.827.999
|% -2,42
|
|KOZAL
|104,00
|1.569.314.918
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,38
|3.206.134.486
|% 1,28
|
|PETKM
|5,15
|1.756.473.340
|% 3,41
|
|KARSN
|3,57
|1.026.604.300
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|778.058.280
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,67
|717.441.884
|% -4,30
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4155
|% -0,09
|
|Euro
|9,0958
|9,1053
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0381
|10,0884
|% 0,03
|
|Frank
|8,3977
|8,4483
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9719
|1,9818
|% 0,01
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|