***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 17:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Techinvestors Girşim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğü ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897178
BIST
17:031.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -18,56
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:037,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:039,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:03465,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DGGYO
|9,24
|5.437.067
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|20.214.002
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.612.119
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.063.907
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.484.554.629
|% -9,94
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|GARAN
|10,08
|1.660.787.782
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,80
|1.554.122.078
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,39
|3.195.061.286
|% 1,70
|
|PETKM
|5,16
|1.746.157.846
|% 3,61
|
|KARSN
|3,59
|1.021.510.417
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,03
|770.647.847
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,70
|714.876.750
|% -3,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4155
|7,4194
|% -0,04
|
|Euro
|9,1016
|9,1108
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0903
|% 0,05
|
|Frank
|8,3983
|8,4489
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9730
|1,9829
|% 0,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,84
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|27,00
|
|Tam
|3.058
|3.137
|31,25
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|15,12
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,63
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17NIBAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.50 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 547 adet işlem
-
17:16CRFSA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 189 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 71 kaybederek (% -1.47 ) 1, 325
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, DOBUR, OYAYO, SUMAS, IDGYO, RTALB, PSDTC, TGSAS, UMPAS, FMIZP