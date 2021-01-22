***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.01.2021 18:06
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903973
BIST
17:591.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
17:597,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
17:599,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
17:59440,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,85
|Açılış
|: 440,31
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|474,10
|44.969.367
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.608.748
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.801.991
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.409.171
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.067
|% 10,00
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.157.316
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,40
|34.819.454
|% -9,86
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|GARAN
|9,75
|2.051.346.387
|% -2,69
|
|TSKB
|2,02
|1.562.315.075
|% 4,12
|
|KARSN
|4,74
|1.214.650.471
|% 4,18
|
|KOZAL
|114,50
|1.116.987.396
|% 1,06
|
|HLGYO
|4,25
|899.430.881
|% 9,82
|
|TSKB
|2,02
|1.562.315.075
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,49
|798.820.087
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|414.572.224
|% -0,63
|
|KARSN
|4,74
|1.214.650.471
|% 4,18
|
|HLGYO
|4,25
|899.430.881
|% 9,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3864
|% 0,25
|
|Euro
|8,9967
|9,0026
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0673
|10,1178
|% -0,24
|
|Frank
|8,3184
|8,3685
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9646
|1,9745
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-16,97
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,21
|55,21
|-0,89
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında