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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

10.03.2021 16:58



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916861


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PKENT 2.509,10 23.369.882 % 10,00  
MERIT 303,60 727.315 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.216.428 % 10,00  
SASA 46,46 1.549.646.151 % 9,99  
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17:15 Alış Satış %  
Dolar 7,5288 7,5341 % -0,96  
Euro 8,9833 8,9901 % -0,87  
Sterlin 10,4550 10,5074 % -0,89  
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Riyal 2,0004 2,0104 % -1,18  
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17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 4,44  
Altın Gr. 417 417 -3,22  
Cumhuriyet 2.776 2.818 -24,00  
Tam 2.758 2.829 -33,78  
Yarım 1.333 1.369 -16,34  
Çeyrek 669 684 -8,17  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,16  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 68,01 68,01 0,49  
Seans Raporu 17:15
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