***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.03.2021 16:58
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916861
BIST
17:151.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,09
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:157,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0731
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:158,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0787
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:15416,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,60
|Açılış
|: 416,62
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:15
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.855
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,07
|64.523.675
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|BEYAZ
|14,16
|5.543.539
|% -4,52
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,00
|985.113.163
|% 3,64
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,38
|375.762.197
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.864.440
|% -0,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5288
|7,5341
|% -0,96
|
|Euro
|8,9833
|8,9901
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0768
|8,1255
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% -1,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
-
17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında