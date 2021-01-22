***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 18:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903979
BIST
17:591.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
17:597,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
17:599,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
17:59439,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,58
|Açılış
|: 439,59
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|474,10
|44.118.832
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.595.258
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.801.863
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.878.612
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.389.608
|% 10,00
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,30
|33.887.898
|% -9,93
|
|ERSU
|5,23
|99.640.438
|% -7,60
|
|GARAN
|9,76
|2.009.203.379
|% -2,59
|
|TSKB
|2,02
|1.552.199.401
|% 4,12
|
|KARSN
|4,63
|1.167.773.634
|% 1,76
|
|KOZAL
|114,30
|1.099.060.899
|% 0,88
|
|HLGYO
|4,25
|891.624.843
|% 9,82
|
|TSKB
|2,02
|1.552.199.401
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,48
|786.058.892
|% -1,20
|
|SKBNK
|1,57
|407.036.341
|% -1,26
|
|KARSN
|4,63
|1.167.773.634
|% 1,76
|
|HLGYO
|4,25
|891.624.843
|% 9,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3864
|% 0,25
|
|Euro
|8,9967
|9,0026
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0603
|10,1108
|% -0,30
|
|Frank
|8,3105
|8,3606
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-16,46
|
|Altın Gr.
|439
|440
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,25
|55,25
|-0,85
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında