***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.08.2021 16:21
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesinde yer alan "Yatırım Komitesine ilişkin Bilgi" ve "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" bölümleri değiştirilmiştir. Fon güncel ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958636
BIST
17:391.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:398,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:399,9060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0626
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:39484,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 484,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.613.024
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|194.228.553
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.606.628
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.178.398
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.039.407
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.389.503
|% -9,92
|
|DARDL
|2,39
|83.081.690
|% -9,81
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|GENIL
|16,44
|696.374.255
|% 3,59
|
|ARCLK
|33,88
|558.525.585
|% 2,48
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,55
|313.969.524
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|111.936.843
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4359
|% -0,21
|
|Euro
|9,8975
|9,9060
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5753
|11,6333
|% -0,79
|
|Frank
|9,2085
|9,2639
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2450
|2,2563
|% -0,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-1,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,32
|
Seans Raporu
17:39
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17:49
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17:49
DENGE, IDEAS, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında