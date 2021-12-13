***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.12.2021 20:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982996
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 56,23
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 0,5398
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4253
En Düşük
13,7980
18:0516,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,6148
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,3127
En Düşük
15,5796
18:05820,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 25,31
|Açılış
|: 820,15
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3706
|14,3724
|% 3,90
|
|Euro
|16,2035
|16,2320
|% 3,94
|
|Sterlin
|18,9372
|19,0322
|% 3,94
|
|Frank
|15,4856
|15,5789
|% 3,69
|
|Riyal
|3,8160
|3,8352
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-13,88
|
|Altın Gr.
|819
|819
|24,59
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,20
|
|B. Petrol
|72,84
|72,84
|-1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında