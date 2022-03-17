***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) (III-52.4) sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. maddesinin 2/b bendi kapsamında ihraç belgesinde yapılacak değişiklikler, "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından gerçekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. " hükmü gereği, ihraç belgesinin güncellenen "Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi" bölümü,ile birlikte düzenlenen ihraç belgesi, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011146BIST