***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.03.2022 17:29
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) (III-52.3) sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. maddesinin 2/b bendi kapsamında ihraç belgesinde yapılacak değişiklikler, "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından gerçekleştirilerek katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. " hükmü gereği, ihraç belgesinin güncellenen "Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi" bölümü,
ile birlikte düzenlenen ihraç belgesi, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011147
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1031
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2689
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4272
En Düşük
16,0709
18:05919,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,77
|Açılış
|: 919,45
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7033
|14,7252
|% 0,75
|
|Euro
|16,3818
|16,4420
|% 1,80
|
|Sterlin
|19,2931
|19,3899
|% 0,77
|
|Frank
|15,6702
|15,7646
|% 1,36
|
|Riyal
|3,9062
|3,9258
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|17,34
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,73
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem