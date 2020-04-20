***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 08.04.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.4013 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, ilgili değişiklik 04.05.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839405BIST