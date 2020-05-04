***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.05.2020 13:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Onaylı izahname tadil metni ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842202
BIST
15:0998.745
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.364,94
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:097,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:097,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:09386,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,51
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.529.609
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.895.983
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.166.587
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.491.649
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.655.578
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|644.626.546
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|525.929.860
|% 8,49
|
|GARAN
|8,11
|391.501.563
|% -2,76
|
|ASELS
|26,46
|271.329.877
|% -2,51
|
|AVOD
|2,80
|268.378.879
|% 6,46
|
|GSRAY
|2,69
|644.626.546
|% 4,26
|
|AVOD
|2,80
|268.378.879
|% 6,46
|
|TSPOR
|5,75
|525.929.860
|% 8,49
|
|ODAS
|1,78
|164.985.206
|% -0,56
|
|AFYON
|2,94
|243.826.498
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7289
|8,7726
|% -0,02
|
|Frank
|7,2669
|7,3107
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8667
|1,8760
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|6,92
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,50
|
|Tam
|2.550
|2.589
|13,80
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,15
|26,15
|-0,29
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