***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.06.2020 14:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Onaylı izahname tadil metni ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849833
BIST
16:15110.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 719,70
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:156,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:157,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:15368,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,87
|Açılış
|: 368,67
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.109
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.994
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,44
|86.913.449
|% -9,47
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|899.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|563.229.748
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|450.442.910
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|PETKM
|3,84
|414.317.965
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|128.019.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5856
|8,6286
|% 0,48
|
|Frank
|7,0560
|7,0985
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,50
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.426
|-21,00
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-25,40
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,40
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|-0,56
|