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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.01.2021 15:17



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğünde, Mükafat Portföy ESG Sürüdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904435


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