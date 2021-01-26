***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.01.2021 15:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğünde, Mükafat Portföy ESG Sürüdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904435
BIST
16:341.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:347,3575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:348,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0506
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:34439,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,92
|Açılış
|: 439,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:34
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.458.487
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.250.019
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.055
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.723.031.570
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.645.909.038
|% 0,31
|
|KARSN
|5,68
|1.327.388.853
|% 9,23
|
|KOZAL
|120,20
|1.086.702.613
|% -0,99
|
|KRDMD
|6,86
|769.332.929
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,51
|1.723.031.570
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|638.605.052
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|458.746.041
|% -1,29
|
|KARSN
|5,68
|1.327.388.853
|% 9,23
|
|IHLGM
|1,54
|368.893.919
|% -1,91
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3529
|7,3575
|% -0,64
|
|Euro
|8,9420
|8,9492
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0500
|10,1004
|% -0,41
|
|Frank
|8,2521
|8,3018
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% -0,59
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,26
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:44SANEL
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 483, 354 adet işlem
-
16:43ULUUN
Yüzde 8.10 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 513, 339 adet işlem
-
16:42TGSAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 463 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 08 artarak (% 0.43 ) 1, 644
-
16:40XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 24, 491.00 milyon TL de