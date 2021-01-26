***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.01.2021 15:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 20.01.2021 tarih ve E-12233903-305.04-532 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğünde, Mükafat Portföy ESG Sürüdürülebilirlik Serbest Fon ve Mükafat portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamelerinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904436
BIST
16:381.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:387,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0474
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:388,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0516
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:38439,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,91
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.458.267
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.250.019
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.040.613
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,52
|1.717.391.033
|% 2,02
|
|GARAN
|9,56
|1.638.475.460
|% 0,21
|
|KARSN
|5,69
|1.322.003.174
|% 9,42
|
|KOZAL
|120,20
|1.085.052.803
|% -0,99
|
|KRDMD
|6,87
|768.804.728
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,52
|1.717.391.033
|% 2,02
|
|TSKB
|1,94
|637.834.113
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|458.651.837
|% -1,94
|
|KARSN
|5,69
|1.322.003.174
|% 9,42
|
|IHLGM
|1,54
|368.756.242
|% -1,91
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3529
|7,3578
|% -0,63
|
|Euro
|8,9431
|8,9514
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0533
|10,1037
|% -0,37
|
|Frank
|8,2524
|8,3022
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9564
|1,9662
|% -0,58
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,32
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.976
|-19,14
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-9,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,05
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47PARSN
Yüzde 5.21 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 103 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 699, 933 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, IZMDC, MAALT, INVEO, SEKUR, QNBFL, MMCAS, GLBMD, TACTR, KONTR
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SONME, SNPAM, MERIT, COSMO, UMPAS, ATSYH, POLTK