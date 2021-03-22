***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile "Mükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon"un, Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon'a dönüştürülmesine izin verilmiş olup. İzahname değişikliklerinin konusuna ilişkin duyuru metni ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919831BIST