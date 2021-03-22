***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazı ile Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919830BIST