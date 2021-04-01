***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2021 08:44
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu izahnamesinin Giriş, Kısaltmalar, 1.1. ve 2.3. maddeleri gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tadil metni, ekte kamunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922488
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:08
|DERHL
|8,69
|20.630.970
|% 10,00
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|JANTS
|827,00
|218.995.938
|% 9,99
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|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
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|BURVA
|37,54
|4.054.215
|% 9,96
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|IZFAS
|11,81
|19.590.538
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|UTPYA
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|851.163
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|TRILC
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|% -9,93
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|EPLAS
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|6.274.576
|% -9,93
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|GLRYH
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|% -7,19
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|BRMEN
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|GARAN
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|% 1,43
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|RTALB
|32,80
|603.987.712
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|BJKAS
|9,76
|464.985.813
|% 6,55
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|KOZAL
|122,60
|435.868.185
|% 1,49
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|SASA
|47,42
|385.147.267
|% 0,25
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|GARAN
|7,11
|1.364.378.161
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|EKGYO
|1,92
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|% 0,00
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|GSRAY
|4,18
|293.755.565
|% 3,21
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|SKBNK
|1,21
|72.961.540
|% -1,63
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|KARSN
|4,15
|201.322.592
|% 3,49
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0308
|8,0335
|% -0,89
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|Euro
|9,4715
|9,4859
|% -1,09
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|Sterlin
|11,0830
|11,1385
|% -0,89
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|Frank
|8,5044
|8,5556
|% -0,81
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|Riyal
|2,1353
|2,1460
|% -0,92
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|13:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
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|Altın Gr.
|448
|448
|-2,80
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|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
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|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
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|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
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|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
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|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
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