***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu izahnamesinin Giriş, Kısaltmalar, 1.1. ve 2.3. maddeleri gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tadil metni, ekte kamunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922488BIST