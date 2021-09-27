***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.09.2021 17:18
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 24.09.2021 tarih ve E-12233903-305.05-11075 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965366
BIST
17:061.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:068,8343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0317
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
17:0610,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0841
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:06498,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.819.562
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.959.578
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.467.381
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|18.493.807
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,98
|21.438.435
|% -7,01
|
|VBTYZ
|18,77
|41.919.052
|% -6,24
|
|EDATA
|10,01
|34.525.477
|% -6,01
|
|GARAN
|8,85
|1.134.279.791
|% 0,34
|
|THYAO
|13,57
|1.004.135.942
|% -0,37
|
|BIOEN
|37,74
|531.742.376
|% 0,27
|
|TUPRS
|111,70
|481.942.297
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,33
|450.712.847
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|450.712.847
|% 0,43
|
|GARAN
|8,85
|1.134.279.791
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.601.684
|% -1,12
|
|THYAO
|13,57
|1.004.135.942
|% -0,37
|
|PETKM
|6,40
|420.632.920
|% 2,24
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8302
|8,8343
|% -0,36
|
|Euro
|10,3436
|10,3494
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,0831
|12,1437
|% -0,03
|
|Frank
|9,5012
|9,5584
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3482
|2,3599
|% -0,36
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,44
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-4,34
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-2,11
|
|Çeyrek
|795
|814
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|1,60
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, HALKB
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SAHOL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 83 artarak (% 0.15 ) 1, 216
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, OYLUM, PKENT, KERVN, INVEO, YEOTK, RALYH, GEDIK, AKFGY
-
17:18
BRMEN, DGGYO, ORCAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında