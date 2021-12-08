***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 03.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04-13873 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982085BIST