***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 07/02/2022 tarih ve E-12233903-305.04-16855 sayılı yazısı ile Mükafat Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu izahnamesinde gerçekleştirilecek değişikliğe izin vermiş olup, izahname tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003164BIST