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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

10.02.2020 18:03
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Güncellenen maddeler ile güncellenme gerekçesi aşağıda özetlenmiştir.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 1.2.2. ve 6.5.  maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.  
1.2.2. İletişim Bilgileri: Portföy Saklayacısı'nın adres bilgisi güncellenmiştir. 6.5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Halk Yatırım menkul Değerler A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. adresi güncellenmiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818194


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SAYAS 3,13 10.651.574 % 14,65  
TSPOR 3,53 1.016.623.785 % 11,36  
RYSAS 11,00 22.925.506 % 10,22  
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Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
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