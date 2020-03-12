***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı yazısıyla kuruluşuna izin verilen Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamesi ekte bilginize sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827495BIST