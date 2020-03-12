***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.03.2020 15:58
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı yazısıyla kuruluşuna izin verilen Mükafat Portföy Aktif Oniks Serbest Fon izahnamesi ekte bilginize sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827495
BIST
16:0095.702
En Yüksek
|Değişim
|: -5,21%
|| -5.264,07
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.604
16:006,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0481
|Açılış
|: 6,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
16:007,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:00323,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -2,83
|Açılış
|: 323,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.172.201
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|133.750.904
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.922.141
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|143.263.058
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.303.210
|% 19,83
|
|TIRE
|4,08
|31.910.435
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.591.490
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.835.398
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.131.405
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|26.052.424
|% -19,89
|
|ASELS
|24,86
|702.800.677
|% -4,97
|
|THYAO
|8,84
|461.535.502
|% -8,01
|
|GARAN
|8,90
|291.833.072
|% -7,10
|
|ECILC
|4,78
|277.736.627
|% 19,80
|
|MGROS
|21,30
|254.806.360
|% -7,31
|
|IHLGM
|0,95
|141.647.460
|% -15,18
|
|ODAS
|1,38
|160.263.768
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,77
|66.997.788
|% -16,30
|
|KARSN
|1,39
|114.231.818
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|92.077.764
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8970
|7,9366
|% -0,53
|
|Frank
|6,6136
|6,6535
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6609
|1,6693
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-23,54
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-34,89
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-16,87
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,44
|
|Gümüş.Ons
|16,08
|16,11
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|