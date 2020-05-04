***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.05.2020 13:10
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı sayılı izni kapsamında izahnamenin, 6.1.,6.3. ve 7.1.1. maddeleri değiştirilmiştir.
İzahname Değişikliklerinin Konusu:
1. Fon izahnamesinin 6.1. ve 6.3. maddelerinde katılma payı alım-satım saatleri 13.30 olarak değiştirilmiştir.
2. Fon izahnamesinin 7.1.1. maddesinde belirtilen yönetim ücreti oranı, fon toplam değerinin günlük %0,003424'inden (yüzbindeüçvirgüldörtyüzyirmidört) [Yıllık Yaklaşık : %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] oluşacak şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842203
BIST
15:1198.774
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.336,43
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:117,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:117,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:11386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|2.168.155
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.532.751
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.895.983
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.550.625
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.655.590
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|GARAN
|8,11
|393.779.644
|% -2,76
|
|ASELS
|26,44
|272.237.250
|% -2,58
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|ODAS
|1,77
|168.343.885
|% -1,12
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|AFYON
|2,94
|243.830.084
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7244
|8,7681
|% -0,07
|
|Frank
|7,2659
|7,3097
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8663
|1,8757
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|1,86
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|14,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|
Seans Raporu
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15:23XU100
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