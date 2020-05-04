***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, 28.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.2441 sayılı sayılı izni kapsamında izahnamenin, 6.1.,6.3. ve 7.1.1. maddeleri değiştirilmiştir.İzahname Değişikliklerinin Konusu:1. Fon izahnamesinin 6.1. ve 6.3. maddelerinde katılma payı alım-satım saatleri 13.30 olarak değiştirilmiştir.2. Fon izahnamesinin 7.1.1. maddesinde belirtilen yönetim ücreti oranı, fon toplam değerinin günlük %0,003424'inden (yüzbindeüçvirgüldörtyüzyirmidört) [Yıllık Yaklaşık : %1,25 (yüzdebirvirgülyirmibeş)] oluşacak şekilde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842203BIST